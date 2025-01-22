«Косу способна заиграть в женской НБА». Интервью вице-чемпионки Олимпиады-2020

— Да, тут люди живут баскетболом! Наши домашние матчи почти всегда проходят при полных трибунах. В спортшколах постоянно увеличивается количество детей. Как я видела, то и мальчики все чаще записываются на баскетбол. Везде реклама висит, наши девочки на баннерах. Рост заметен. Внезапно ничего не бывает. С неба ничего не упадет на голову. Провела «Ника» Суперкубок в Сыктывкаре — приехали руководство федерации и известные баскетболисты. Растет интерес — значит, будет и развитие.