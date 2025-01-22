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Лига ВТБ временно отстранила от работы судей матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Руководство Единой лиги ВТБ приняло решение о временном отстранении судейской бригады, работавшей на матче регулярного чемпионата между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

19 января ЦСКА в Москве уступил «Локомотиву-Кубани» со счетом 104:106.

«Единая лига ВТБ проанализировала судейство на матче ЦСКА — “Локомотив-Кубань” и оценивает его как квалифицированное.

При этом в последние две минуты основного времени матча судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча.

Лига предоставила судьям детальный отчет по их работе на данном матче, указав на допущенные ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ", — говорится в сообщении лиги.