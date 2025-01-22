Прошло время, но скандал жив. Единая лига отстранила судей резонансной игры ЦСКА — «Локо»

На паркете «Мегаспорта» развернулось захватывающее зрелище. ЦСКА, бессменный фаворит, и «Локомотив-Кубань», который всегда находит в себе силы добавить против армейцев, сотворили невероятно напряжённый матч. Казалось, дело уверенно шло к овертайму, но финал оказался напряжённее, чем можно было представить. За девять секунд до сирены при счёте 106:104 в пользу гостей произошёл ключевой эпизод: Владислав Емченко вводил мяч из-за лицевой, а Каспер Уэйр отчаянно сдерживал Дмитрия Узинского. В итоге игрок ЦСКА оказался за пределами площадки — и тут же заработал технический фол.