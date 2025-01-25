«Зенит» учинил разгром без Шведа. Карасёв показал, почему является капитаном гранда!

Сине-бело-голубые в этой встрече не могли остановить лишь одного игрока — Кулагина. Михаил не только первым преодолел порог 10 очков в своей команде, но и практически один изрядно поражал кольцо соперника. «Большие» «Зенита» почти полностью закрыли Илью Попова, который лишь в заключительном отрезке стал проявлять себя, как все привыкли видеть. «Самара» хоть и уступала с разницей, превышающей 20 очков, но боролась до конца. Игроки скамейки клуба из Санкт-Петербурга получили много игрового времени в этом матче. Егор Рыжов отлично проявил себя. Центровой расправлялся под кольцом с более габаритными и опытными оппонентами. «Зенит» распечатал сотню и спокойно довёл дело до победы в четверти — 28:20. Игра завершилась со счётом 106:73 в пользу гостей.