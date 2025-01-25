УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рэйнольдс из УНИКСа, на счету которого 19 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Даниил Касаткин (14).