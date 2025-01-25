УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 94:66 (22:15, 23:19, 27:12, 22:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джален Рэйнольдс из УНИКСа, на счету которого 19 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Даниил Касаткин (14).
УНИКС выиграл 12-й матч подряд и с 23 победами занимает второе место в таблице, МБА-МАИ, одержавший победы в восьми встречах, располагается на 10-й строчке.