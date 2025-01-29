Легенда вернулась! Алексей Швед зажёг в первом матче за «Зенит»

Начало для Шведа в новой команде положено! Он реализовал три «трёшки» из четырёх (75%) и был очень полезен в розыгрыше. Алексей находится в хороших кондициях, но явно есть ещё в чём прибавлять. Прежде всего — в понимании структуры игры своей команды. Если МБА-МАИ позволяла играть так, как хочется, то более именитые соперники будут действовать совсем иначе. Нужно как можно быстрее найти взаимопонимание, однако по первой встрече можно уверенно сказать, что Швед «Зениту» точно нужен. Ксавьеру Муну нашли неплохую замену, а сыграет она или нет — уже вопрос времени. Матч с ЦСКА покажет, как легендарный игрок Единой лиги готов ко встрече с действующим чемпионом и лидером этого сезона.