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Карданахишвили перешел в «Уралмаш»

Капитан клуба Единой лиги ВТБ Самара Карданахишвили перешел в Уралмаш.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Капитан клуба Единой лиги ВТБ «Самара» Антон Карданахишвили перешел в екатеринбургский «Уралмаш», сообщается в Telegram-канале уральской баскетбольной команды.

Ранее сообщалось, что «Самара» намерена запустить процедуру банкротства.

Карданахишвили вернулся в «Самару» летом 2024 года, ранее он выступал за команду в сезоне-2022/23. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,7 очка, делал 3,2 подбора и 4,1 передачи. После Нового года Карданахишвили выводил команду на матчи в статусе капитана.

Также в «Уралмаш» из «Самары» перешел Иван Пынько. Он выступал в составе самарской команды с лета 2024 года. Пынько принял участие в 28 матчах чемпионата, в среднем набирая 4,9 очка и делая 3,6 подбора.