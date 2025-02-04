Карданахишвили перешел в «Уралмаш»

Карданахишвили вернулся в «Самару» летом 2024 года, ранее он выступал за команду в сезоне-2022/23. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 10,7 очка, делал 3,2 подбора и 4,1 передачи. После Нового года Карданахишвили выводил команду на матчи в статусе капитана.