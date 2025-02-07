«Они так и будут нас терзать». МОК и ФИБА продолжают издеваться над сборной России?

Также своим мнением поделился заслуженный тренер России Станислав Ерёмин: «Думаю, что они так и будут нас терзать. Увы, никуда нас в ближайшее время не пустят. Так, может быть, по кусочку будут выдавать: какие‑нибудь второстепенные соревнования. Мне кажется, ещё несколько лет не пустят нас. Надо быть готовыми к этому». Да, глава тренерского совета РФБ полностью прав. К сожалению, «больших» турниров нам не видать в ближайшем будущем. К тому же, как Кириленко сказал в интервью «Советскому спорту», «нам ещё два-три года предстоит отходить от ржавчины после того, как Россия вернётся на международную арену».