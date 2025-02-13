Шведу снова придётся доказывать: впереди игра с УНИКСом — и это не прогулка

Поможет подопечным Хавьера Паскуаля тот факт, что, согласно данным «Перехвата», в Петербург не отправились Михаил Беленицкий, Тони Тэйлор и Луи Лабери. Также стоит обратить внимание на то, что это будет вторая серьёзная проверка для Алексея Шведа. Первая была в матче с ЦСКА, где Алексей оказался не очень точен в своих бросках (один из шести точных трёхочковых), но отлично справлялся с движением мяча и передачами — шесть результативных передач.