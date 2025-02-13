«Если будем играть в наш баскетбол, то у нас получится прервать серию УНИКСа». Интервью Воронцевича

— Это прекрасно, почетно для меня. Особые слова благодарности руководству Лиги ВТБ за оказанное доверие. Для меня большая честь выступать на Матче звезд. Постараюсь показать яркий баскетбол и помочь товарищам по команде победить. Однако мы понимаем, что в первую очередь это большой праздник для зрителей. Так что приглашаю всех на МВЗ. Вас ждет красочный праздник, много ярких моментов, конкурс слэм-данков и конкурс трехочковых. В самом же матче игроки постараются выполнить те элементы, которые не всегда удается сделать на играх в лиге. Так что сам жду предстоящее воскресенье с нетерпением.