«Если будем играть в наш баскетбол, то у нас получится прервать серию УНИКСа». Интервью Воронцевича

Самый титулованный игрок в истории Единой лиги ВТБ Андрей Воронцевич теперь является лидером и по количеству выборов на Матч звезд турнира (16 декабря 37-летний форвард сыграет в МВЗ восьмой раз). Андрей пропустил только звездную игру в 2021 году, тогда он в первой половине сезона-2020/21 находился в поиске команды и не играл в Лиге ВТБ. Перед поездкой в Москву Воронцевича и его «Зенит» еще ждет матч за лидерство в регулярке с УНИКСом. О предстоящем суперматче трехкратный чемпион Евролиги рассказал в интервью «СЭ».
Швед замечательно влился в команду
— Поделитесь ожиданиями от встречи с УНИКСом?
— Понятно, что это очень серьезный соперник. Моя бывшая команда, со многими ребятами и тренерским штабом хорошо знаком. Знаем, что они выйдут против нас как на бой, на хорошую спортивную дуэль и приложат все усилия, чтобы выиграть. Но мы готовы, знаем их настрой, сильные и слабые стороны. Главное — играть в наш баскетбол, и тогда у нас получится прервать их серию (УНИКС одержал 16 побед подряд. — Прим. «СЭ»). Так что ожидания самые приятные. Призываю всех смотреть матч двух российских топ-клубов и поддерживать «Зенит» (улыбается).
— В начале января вы уступили им в Казани, а Акун-Перселл и Найт тогда набрали 36 очков на двоих. Насколько внимательно анализировали ту игру?
— Мы анализируем все сыгранные матчи. Что касается персоналий у казанцев, то мы уделяем внимание каждому игроку их ростера. Знаем, что все их баскетболисты могут раскрыться в том или ином матче. У них много ребят с хорошим броском, высокой реализацией. Под кольцом очень опасны Рейнольдс и Бако. Первый способен растягивать защиту, второй постоянно нацелен на аллей-уп. В целом у них хороший сбалансированный состав, не зря они идут среди лидеров.
— Трент Фрейзер набрал отличную форму в последних матчах. Сильно не хватало его результативности в первой половине сезона?
— Мне кажется, что Трент приобрел большую уверенность. В этом сильно помогла поддержка тренерского штаба, клуба и всех парней из команды. Он старается и приносит много пользы.
— Как в коллектив влился Алексей Швед? В матче с Казанью он может стать Х-фактором?
— Влился замечательно. Со многими знаком, с кем-то вместе играл. Плюс мы все, кто выступает за «Зенит» с начала сезона, помогаем ему быстрее адаптироваться. Подсказываем в каких-то моментах, потому что объективно тяжело запомнить столько комбинаций за короткий период. Особенно учитывая, что Алеша может выступать на трех позициях — с первого по третий номер.
Он опытный парень. Уверен, что ему не потребуется много времени на полную интеграцию, особенно учитывая максимальную поддержку от всех в «Зените». Алеша уже проявил себя в нескольких матчах и будет продолжать помогать команде.
Для меня большая честь выступать на Матче звезд
— После этого тура в чемпионате наступает перерыв. Вы отправитесь на Матч звезд в Москву. Хорошая возможность немного отвлечься от тяжелого графика игр?
— Это правда хорошая возможность перезагрузиться. Но не стоит забывать, что сезон продолжается. Долго отдыхать не стоит, чтобы не растерять физическую форму. При этом это хорошая возможность восстановиться и провести побольше времени с семьей. Это очень важно.
— Вы теперь является лидером и по количеству выборов — восемь — на Матч звезд Лиги ВТБ. По семь у Алексея Шведа и Никиты Курбанова. Приятный факт?
— Это прекрасно, почетно для меня. Особые слова благодарности руководству Лиги ВТБ за оказанное доверие. Для меня большая честь выступать на Матче звезд. Постараюсь показать яркий баскетбол и помочь товарищам по команде победить. Однако мы понимаем, что в первую очередь это большой праздник для зрителей. Так что приглашаю всех на МВЗ. Вас ждет красочный праздник, много ярких моментов, конкурс слэм-данков и конкурс трехочковых. В самом же матче игроки постараются выполнить те элементы, которые не всегда удается сделать на играх в лиге. Так что сам жду предстоящее воскресенье с нетерпением.
— Помимо вас в Матче звезд от «Зенита» сыграют Георгий Жбанов и Дуэйн Бэйкон. Для обоих это будет первый МВЗ в Лиге ВТБ. Что пожелаете ребятам?
— Ребята по-хорошему волнуются. Все-таки для них это первое подобное мероприятие, они в предвкушении. Насколько я знаю, у Жоры Жбанова на трибунах будет вся семья, родители прилетят из Екатеринбурга.
— Кто поддержит вас на трибунах 16 февраля в Москве?
— Будет моя семья, дети. Семья родного брата, мои друзья. Будет много теплых встреч со знакомыми болельщиками. Должен быть аншлаг, праздничная эмоциональная атмосфера. Будем передавать нашу энергию зрителям как на трибунах, так и у телеэкранов.
— Какой Матч звезд стал для вас самым запоминающимся?
— Все Матчи звезд были яркими. Самым же запоминающимся назову первый МВЗ в Сочи, где я стал MVP и мне подарили машину «УАЗ Патриот». Кстати, как и обещал, все вырученные деньги от продажи автомобиля я перечислил в фонд поддержки детей, больных раком. Плюс добавил такую же сумму от себя. Говорю это к тому, что надо стараться побольше помогать нуждающимся.
И еще раз хочу поблагодарить лигу за то, что она проводит невероятные мероприятия с такими ценными призами.
— Не было желания поучаствовать в конкурсе трехочковых? Как думаете, кто выиграет конкурс в этом году — Аврамович, Бабурин, Нэвелс, Руженцев, Ухов?
— У меня всегда есть желание поучаствовать в конкурсах, я никогда не отказываюсь от интересных возможностей. Что касается конкурса этого года, то буду болеть за Женю [Бабурина] и Ваню [Ухова] — моих бывших одноклубников и хороших друзей. Но даже если они не смогут выиграть, не буду сильно расстроен. Пусть победит сильнейший.
Тимур Ганеев