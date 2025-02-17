«Русский стиль» и мотивация местных игроков. Как прошел Матч звезд-2025

Середина февраля. «ВТБ Арена». Традиционный Матч звезд Единой лиги ВТБ. Главное баскетбольное шоу уже в седьмой раз подряд проходило в Москве. На этой раз тематикой выбрали русский стиль. Баскетболисты выходили на арену в настоящих шубах из огромной импровизированной избы, а затем подарили полному залу красивое шоу. На площадке появились игроки 11 из 12 клубов лиги, не было только представителей «Астаны». Формат же был привычным — российским баскетболистам («Хозяева») противостояли почти все лучшие легионеры турнира во главе с призером Олимпиады-2024 Алексой Аврамовичем. Правда, серб ограничился всего одним точным попаданием с игры и не смог выиграть конкурс снайперов. Приз же MVP забрал другой армеец — Никита Курбанов, ставший самым результативным в составе победителей.