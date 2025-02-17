«Русский стиль» и мотивация местных игроков. Как прошел Матч звезд-2025

Матч звезд-2025 Единой лиги ВТБ
«Хозяева» — «Гости» — 124:107 (23:34, 39:28, 39:19, 23:26)
«Хозяева»: Курбанов (20 + 7 подборов), Герасимов (14), Жбанов (13), Зубков (12 + 6 подборов), Бабурин (12 + 6 передач), Воронцевич (11+9 передач)
«Гости»: Акун-Перселл (22+5 подборов), Нэвелс (18), Рейнольдс (12), Найт (10)
ВТБ Арена парк. 8700 зрителей
Середина февраля. «ВТБ Арена». Традиционный Матч звезд Единой лиги ВТБ. Главное баскетбольное шоу уже в седьмой раз подряд проходило в Москве. На этой раз тематикой выбрали русский стиль. Баскетболисты выходили на арену в настоящих шубах из огромной импровизированной избы, а затем подарили полному залу красивое шоу. На площадке появились игроки 11 из 12 клубов лиги, не было только представителей «Астаны». Формат же был привычным — российским баскетболистам («Хозяева») противостояли почти все лучшие легионеры турнира во главе с призером Олимпиады-2024 Алексой Аврамовичем. Правда, серб ограничился всего одним точным попаданием с игры и не смог выиграть конкурс снайперов. Приз же MVP забрал другой армеец — Никита Курбанов, ставший самым результативным в составе победителей.
Возвращение к истокам
Каждый год лига готовит что-то новенькое для болельщиков. Что-то, способное удивить даже самых искушенных любителей лучшей игры с мячом. В 2017-м L'One вызвал на трехочковую дуэль Алексея Шведа, через год организаторы совместили баскетбол с балетом, в 2019-м зрителям представили первый мяч из переработанного пластика — Экобол, далее была «Игра будущего» со светящимся паркетом…
В этот раз темой МВЗ стал русский стиль. И все шоу было построено на этой тематике, включая традиции и культуру. Ведущий мероприятия Алексей Дудник объявлял составы из настоящей подвешенной ступы, а игроки выходили на представление в боярских шубах. В перерывах — народные танцы, завирусившийся трек Татьяны Кутузовой «Матушка Земля, белая березонька», на трибунах — герои народных сказок.
И, конечно, формат Матча звезд — «Хозяева» против «Гостей» — также так или иначе был связан с заявленной темой (как и на первом МВЗ в 2017-м в Сочи). Правда, тогда команды назывались «Звезды России» и «Звезды мира». Всего в подобном формате прошло шесть матчей, и счет был равным — 3:3.
В воскресенье, 16 февраля, вперед вышли россияне (4:3). Хотя не все звезды турнира смогли доехать до «ВТБ Арены». Швед провел всего несколько игр после возвращения из Китая, Дмитрий Кулагин невероятным образом не был выбран СМИ («СЭ» голосовал за капитана УНИКСа), у Дуэйна Бэйкона появились семейные обстоятельства за несколько дней до МВЗ, а Джеремайя Мартин, Ксавьер Мун и Дмитрий Хвостов получили травмы (последний поддерживал свою команду со скамейки запасных).
Впрочем, и без этих баскетболистов 8700 зрителям (все билеты были распроданы за рекордные две недели до игры) было на кого посмотреть. «Хозяева» были представлены трехкратным чемпионом Евролиги и рекордсменом МВЗ Андреем Воронцевичем, не менее титулованным экс-капитаном ЦСКА Никитой Курбановым, капитаном сборной России Тимофеем Герасимовым и лучшим российским игроком лиги прямо сейчас по версии генменеджеров Андреем Зубковым. У «Гостей» компанию звездному центровому Джалену Рейнольдсу составили один из моторов сборной Сербии Алекса Аврамович, MVP финальной серии-2023/24 Мело Тримбл, а также самый ценный игрок прошлого МВЗ Девон Акун-Перселл.
Больше хотели
Акун-Перселл очень старался, чтобы вновь получить звание MVP, но существенной поддержки от партнеров не получил (не стал дополнительной мотивацией и увеличенный денежный приз, который в этом году составлял 5 миллионов рублей). А вот российские игроки старались не только в атаке, но и в защите. На своей половине особенно усердствовал Георгий Жбанов, которого в «Зените» называют стеной.
«Прикольно первый раз поучаствовать в таком событии, — отметил “СЭ” Жбанов. — Играли на победу. Больше хотели победить, чем легионеры. Так что все закономерно. Приятно, что на трибунах были мои родители, супруга, много друзей и знакомых. Так что получил максимальное удовольствие».
В атаке же самым результативным у «Хозяев» был Никита Курбанов, реализовавший 9/14 бросков с игры. По итогам встречи ветеран ЦСКА получил приз MVP. «Мы здорово провели время, надеюсь, что болельщикам тоже понравился матч и яркое шоу. Организаторы, как всегда, были на высоте».
Также прошли традиционные конкурсы трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс. В финале он опередил защитника ЦСКА Ивана Ухова (26:10). Помимо престижной победы Гарретт увозит в Пермь приз в 500 тысяч рублей.
Еще полмиллиона досталось победителю данк-контеста. Им стал защитник «Енисея» Владислав Перевалов. Ему удалось опередить Сергея Долинина, Даниила Певнева, Льва Свинина и Егора Амосова. Один из бросков сверху Перевалов не успел совершить за отведенную минуту, но члены жюри позволили ему совершить еще одну попытку, и она оказалась победной.
В следующем году Матч звезд пройдет в юбилейный, десятый раз. Подготовка к нему уже началась.
Тимур Ганеев