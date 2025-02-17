Мы видели разные форматы Единой лиги. Но какой из них — безупречный?

Показалось, что россияне выиграли просто за счёт большего старания и отличного командного взаимодействия. Как и предполагалось: наши игроки в среднем более работоспособны, чем звёздные легионеры, да и многие из них знают друг друга ещё с юношеских лет. Противостоять этому должны яркие индивидуальные иностранные таланты, но этого оказалось недостаточно. Да и легионеры, уж что уж там, сейчас у нас чуть слабее, чем это было ещё пять-семь лет назад.