Так кто фаворит регулярки? Единая лига выходит на финишную прямую с бешеной интригой!

На днях довольно успешно прошёл Матч всех звёзд, и команды отправляются в небольшой отпуск до 28 февраля. Именно после возвращения на паркет можно будет считать, что регулярный сезон подходит к своей развязке. Борьба идёт во всех частях таблицы: за первое место, за топ-6 и за плей-ин. Стоит отметить, что в последние недели ряд команд провернули несколько сделок. Конечно, не обошлось и без травм. Учитывая все эти данные, давайте попробуем поговорить о каждой команде перед баскетбольной весной: как изменился порядок сил, у кого какие амбиции?