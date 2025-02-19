Так кто фаворит регулярки? Единая лига выходит на финишную прямую с бешеной интригой!

На днях довольно успешно прошёл Матч всех звёзд, и команды отправляются в небольшой отпуск до 28 февраля. Именно после возвращения на паркет можно будет считать, что регулярный сезон подходит к своей развязке. Борьба идёт во всех частях таблицы: за первое место, за топ-6 и за плей-ин. Стоит отметить, что в последние недели ряд команд провернули несколько сделок. Конечно, не обошлось и без травм. Учитывая все эти данные, давайте попробуем поговорить о каждой команде перед баскетбольной весной: как изменился порядок сил, у кого какие амбиции?
ЦСКА
Чемпионский состав не меняют. Видимо, так думают руководители ЦСКА. Оно и понятно: в московском клубе собраны высококлассные баскетболисты, а любые изменения могут повлиять на «химию» и настроение коллектива, а это, пожалуй, два самых сильных качества армейцев.
Некоторые сетуют на недостаточную глубину на позиции форвардов. Возможно, перед плей‑офф ЦСКА исправит эту ситуацию. А так армейцы всё ещё занимают первую строчку, хотя прямые конкуренты не отстают.
«Зенит»
У петербуржцев в плане событий, касающихся состава, прошли несколько ярких недель. В середине января звёздный защитник Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из-за травмы. Это тяжёлая потеря, ведь Мун покорил многих своей скоростью, ловкостью и великолепными навыками как в наборе очков, так и в передачах.
Практически на следующий же день было объявлено, что к команде присоединится легенда российского баскетбола Алексей Швед. Шок! Алексей приглашён на роль шестого и пока набирает форму. Несмотря на много потерь и промахов, талант плеймейкера у Шведа остаётся неизменным. Ждём, что после паузы россиянин придёт в лучшие кондиции.
И в те же дни разворачивалась драма с экс-игроком НБА Омари Спеллменом, который впоследствии покинул клуб, хотя был убийственен с дальней дистанции. Ему на замену прибыл хорошо знакомый нам Окаро Уайт. Он тоже выходит со скамейки и пока много промахивается, но мы знаем, что американец способен играть на топовом уровне.
«Зенит» набирает форму — это чувствуется. Если новички хорошо вольются в состав, сине-бело-голубых можно будет даже считать чуть ли не главными претендентами на титул. Во всяком случае, потолок качества нынешнего коллектива выше, чем у прошлогоднего.
УНИКС
После неудачного старта сезона казанцы собрались и выдали серию из 17 побед. Всё это было достигнуто за счёт внутреннего ресурса. И вот уже УНИКС активно борется за первое место в таблице. Руководители клуба пока не прибегают к рынку игроков. Хотя травмы уже вмешались в дела команды: различного рода повреждения перед Матчем звёзд имели лидеры казанцев Тони Тэйлор, Луи Лабери и Михаил Беленицкий. Шансы на чемпионство у коллектива есть, и им стоит оказать поддержку.
Впрочем, возможно, не стоит рушить то, что в последнее время работает как отлаженный механизм. В любом случае решение за руководством клуба и Перасовичем.
«Локомотив-Кубань»
Сколько ярких матчей уже подарил нам «Локомотив» в этом сезоне благодаря своей динамичной атакующей системе и самому обильному использованию российских игроков в ротации среди топ-клубов! Но краснодарцам просто не повезло: Би Джей Джонсон и Карвел Андерсон выбыли до конца сезона.
Несмотря на яркие командные взаимодействия, для клуба с высокими амбициями необходим костяк звёздных игроков, способных решать исход встреч в ключевые моменты, особенно в плей-офф. Сейчас же кажется, что в этом компоненте «Локо» проседает. Андрей Ведищев на днях высказался, что в такой момент сезона довольно сложно найти качественных игроков, особенно для «Локомотива».
Клуб пригласил Таджера Макколла — далеко не самого статусного легионера, хотя у него на счету даже один матч в НБА за «Бруклин Нетс». Посмотрим на него после паузы — сможет ли он закрыть образовавшуюся дыру в ротации? Есть какие-то опасения.
«Уралмаш»
После некоторых проблем в начале сезона «Уралмаш» выбрался на чистое пятое место в таблице — именно так многие прогнозировали ещё летом. А ещё, как бы это ни звучало, екатеринбуржцы стали главными выгодополучателями финансовых трудностей «Самары». Из Приволжья на Урал переехали Хэйден Далтон, Иван Пынько, Антон Карданахишвили и Илья Попов.
Стоит также отметить долгожданное возвращение Октавиуса Эллиса — системообразующего игрока команды в прошлом сезоне. Сейчас он выходит со скамейки и только набирает форму, но уже успел несколько раз порадовать болельщиков.
Не обошлось и без потерь: Джеремайя Мартин получил травму. По прогнозам, он вернётся в строй уже в марте, но неизвестно, как это отразится на его игровой форме. В любом случае команда, скорее всего, уже обеспечила себе прямое попадание в плей-офф, а значит, можно сфокусироваться на подготовке. Однако уже в четвертьфинале «Уралмаш» наверняка столкнётся с элитным клубом — а это испытание, пройти которое будет крайне сложно.
«Пари Нижний Новгород»
Сергей Козин с самого начала сезона ясно показал, что его команда полна решимости вернуть свои позиции после прошлогодней кампании. «Пари НН» демонстрировал прогрессивную атакующую систему и не раз огорчал серьёзных соперников. Но затем на коллектив обрушились травмы. В ряде матчей приходилось выходить на паркет всего семерым!
После нескольких тяжёлых отрезков «Нижний» растерял позиции, но продолжает борьбу за топ-6. Если Козину удастся добиться этого, учитывая текущие ресурсы, то это станет настоящим тренерским подвигом. Хоть на помощь и был приглашён опытный разыгрывающий Матиц Ребец, но по информации «Перехвата», команду покинула главная звезда — Зак Наталл. Американцу предложили хороший контракт в Китае, но и нижегородцам перепало за своего игрока — волжанам достанется солидный выкуп в размере полугодовой зарплаты защитника. Концовка сезона обещает быть интересной.
«Автодор»
«Автодор» выступает значительно лучше ожиданий и ведёт активную борьбу за прямое попадание в плей-офф. Летом многие считали, что команда рискует даже не попасть в плей-ин. Но нет, всё оказалось иначе!
Великолепная пятёрка «Автодора» — Брайант Кроуфорд, Керем Кантер, Калеб Агада, Беслан Душич и Джамал Джонс — выглядит здорово. Никто не выпадает из игры, никто не получал серьёзных травм, все стабильно выступают на высоком уровне. В каждом матче может появиться свой лидер, готовый взять на себя команду. Теперь главное — придумать, как летом сохранить этот состав. Или хотя бы его часть.
«Парма»
Пермяки тоже входят в число претендентов на топ-6. Особенно теперь, когда в команду перешёл Стэнли Уиттакер, способный сразу стать одной из главных звёзд коллектива.
Матч всех звёзд пропустил Самсон Руженцев — очередная травма. Обидно, ведь он проводит очень качественный сезон и делает серьёзные шаги вперёд. Увеличенное игровое время и более значимая роль явно способствуют его развитию. У Руженцева есть потенциал стать одним из ведущих российских игроков своего поколения.
МБА-МАИ
Московский клуб провалил старт сезона, но затем сумел исправить ситуацию. Однако уже второй год подряд команда не может провести регулярный чемпионат ровно, без затяжных кризисов.
Судя по положению в таблице, МБА-МАИ наверняка окажется в плей-ин, но потенциальные соперники в стыковых матчах выглядят предпочтительнее. Однако это коллектив с характером, а в одной отдельно взятой встрече возможно всё. Если москвичам удастся пробиться в плей-офф, это уже будет большим успехом.
Андрей Антсон