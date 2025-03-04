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УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС победил МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ со счетом 92:80.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 92:80 (26:18, 21:14, 26:21, 19:27). Самыми результативными игроками стали баскетболисты УНИКСа Джален Рэйнольдс и Маркос Найт, набравшие по 21 очку.

УНИКС (28 побед и 7 поражений) занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА-МАИ (12−22) располагается на девятой строчке.

В следующем матче УНИКС 8 марта примет пермскую «Парму», а МБА-МАИ в этот же день в Москве сыграет с «Самарой».