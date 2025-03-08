УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в субботу в Казани, закончилась победой хозяев площадки со счетом 89:71 (14:14, 23:19, 23:17, 29:21). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Девон Акун-Перселл, набравший 23 очка. У гостей 19 очков набрал Ройс Хэмм.