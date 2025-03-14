На кону золото! Фавориты — в финале Кубка России, а аутсайдеры дали бой

«Финал четырёх» Кубка России в 2025 году наконец-то стартовал! Российская федерация баскетбола (РФБ) в этом году организовала турнир в Нижнем Новгороде. Сегодня были сыграны два полуфинала, в которых «Уралмаш» встречался с МБА-МАИ, а «Пари Нижний Новгород» — с «Химками». Как прошли матчи, кто пробился в финал, кто выделялся — всё самое интересное в материале «Чемпионата».
«Уралмаш» с МБА-МАИ со старта игры смотрелись на равных. У клуба из Екатеринбурга выделялись лидеры — Джеремайя Мартин и Хэйден Далтон. Обе команды шикарно взаимодействовали в первой четверти. Москвичи усилиями Макара Коновалова и Максима Личутина держались вблизи соперника, но выход со скамейки Антона Карданахишвили изменил ситуацию на паркете — «Уралмаш» завладел преимуществом и довёл дело до победы в десятиминутке — 29:21. Во втором игровом отрезке защита вышла на первый план. Каждый выкладывался на все 100%, пытаясь остановить своего соперника. Команды методично набирали очки, никто не мог вырваться вперёд. В итоге уральцы с преимуществом в одно очко забрали четверть — 17:16 — и ушли на перерыв в отличном настроении духа, ведя со счётом 46:37.
После перерыва «Уралмаш» вышел заряженным, похоже, Ростислав Вергун шикарно настроил своих подопечных. Команда отлично двигала мяч и шикарно действовала на обеих сторонах паркета. Мартин, Далтон и Карданахишвили продолжали солировать. Особенно Мартин, который прорывался под кольцо и собирал на себе множество фолов. МБА-МАИ набрала мало очков, проиграв четверть с результатом 14:24. Во многом именно третья десятиминутка решила исход встречи, так как в концовке москвичи включились. Правда, было уже поздно… 17:14 — заключительный отрезок ушёл в актив команды Василия Карасёва, но итог — поражение со счётом 68:84.
«Уралмаш» впервые в истории существования команды пробился в финал Кубка России. Самым результативным игроком встречи стал Мартин, набравший 23 очка, три подбора и четыре передачи. В составе МБА-МАИ лучшим оказался Личутин — 19 очков, два подбора и столько же передач.
В первой четверти второго полуфинального матча и «Пари Нижний Новгород», и «Химки» шикарно действовали в нападении. Обе команды бодро начали, идя нога в ногу долгое время. Лишь под конец отрезка хозяева паркета добились преимущества, так как игра подмосковного клуба свелась к изоляциям, которые оказывались неудачными. 23:15 — «Пари НН» повёл. При этом не сказать, что кто-то в составе команды Сергея Козина перетягивал одеяло на себя. Каждого в составе пытались заигрывать, и почти все игроки, которые появились на паркете, набрали очки.
Игра «Химок» расклеилась. Рывок 5:0 на старте второй четверти заставил Андрея Мальцева взять тайм-аут. Сначала казалось, что «Пари НН» продолжит набирать преимущество, однако клуб из Подмосковья подобрался к сопернику, в определённый момент даже выйдя вперёд — 8:7. У хозяев стали выделяться Илья Карпенков, Александр Хоменко, Евгений Бабурин и Матиц Ребец, у «Химок» — Виктор Заряжко, Александр Мальцев и Ключников Фёдор. Команды обменивались результативными атаками, и долгое время никто не мог закрепиться в качестве лидера. Лишь под конец «Пари НН» вырвался вперёд — 20:16.
Перерыв пошёл на пользу «Химкам», так как команда оформила рывок 10:2, показав свои намерения бороться за победу до конца. Правда, хозяева паркета показали характер и выравняли ситуацию — 12:12. Бабурин и Заряжко тащили за собой свои команды. Тем не менее «Пари НН» немного лучше провёл отрезок — 22:21. Дело дошло до ключевой четверти, в которой борьба не останавливалась ни на секунду. Нижегородцы контролировали ход встречи, имея преимущество в районе 10 очков. «Химки» отдавали все силы, правда, как клуб ни старался, у него не получалось сократить отставание. Нападение у хозяев стало давать сбои, но защита всё равно осталась на уровне.
Ключников реализовал «трёшку» под конец встречи, но на этом старания «Химок» закончились, потому что «Пари НН» спокойно довёл дело до победы — 78:69. Лучшим игроком встречи был признан Бабурин, который набрал 11 очков, один подбор и две передачи. В составе «Химок» выделялся Заряжко — 17 очков, четыре подбора и четыре передачи.
Послезавтра, 16 марта, в 14:00 мск МБА-МАИ и «Химки» разыграют между собой бронзовые награды. За чемпионство Кубка России поборются «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Главный матч турнира состоится в 17:00 мск. Никто не собирается уезжать без медалей, поэтому всех зрителей ждёт яркая борьба от первых и до последних секунд!
Никита Бирюков