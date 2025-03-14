На кону золото! Фавориты — в финале Кубка России, а аутсайдеры дали бой

Перерыв пошёл на пользу «Химкам», так как команда оформила рывок 10:2, показав свои намерения бороться за победу до конца. Правда, хозяева паркета показали характер и выравняли ситуацию — 12:12. Бабурин и Заряжко тащили за собой свои команды. Тем не менее «Пари НН» немного лучше провёл отрезок — 22:21. Дело дошло до ключевой четверти, в которой борьба не останавливалась ни на секунду. Нижегородцы контролировали ход встречи, имея преимущество в районе 10 очков. «Химки» отдавали все силы, правда, как клуб ни старался, у него не получалось сократить отставание. Нападение у хозяев стало давать сбои, но защита всё равно осталась на уровне.