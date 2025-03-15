Тема со спорной концовкой закрыта? Почему «Локо» и ЦСКА — всегда горячо

Если говорить о фаворите противостояния в предстоящем матче, то им является ЦСКА. В пользу армейцев — шикарная форма: команда не позволила ни одному из соперников в последних встречах приблизиться к себе. К тому же, скорее всего, у столичного клуба будет мотивация доказать, что поражение в январе было ошибкой. Тем не менее «Локо» никогда нельзя списывать со счетов. Особенно во встречах с топ-4! Клуб всегда преображается в матчах с лидерами, и все, казалось бы, недавно видимые проблемы отходят на задний план. На стороне краснодарцев — домашний паркет, поддержка родных болельщиков и цель доказать, что «Локо» не просто так является лучшим по игре с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом.