Новый чемпион или завсегдатай? Главные интриги финала Кубка России

«Уралмаш» привёз на турнир, наверное, своих лучших легионеров — Джеремайю Мартина и Хэйдена Далтона. Октавиус Эллис ещё точно заслуживал борьбы за чемпионство, но в Кубке России можно использовать в заявке лишь двух иностранных баскетболистов. Руководство уральцев решило остановить свой выбор на разыгрывающем и форварде. И явно не ошиблось! Мартин был лучшим во встрече с МБА-МАИ. Джеремайя набрал 23 очка, три подбора и пять передач, попутно став самым эффективным — 25 баллов по коэффициенту полезности. Далтон тоже не остался в стороне — 14 очков, семь подборов и три передачи. В свою очередь, нельзя списывать со счетов и хороший костяк российских игроков: Антон Карданахишвили, Кирилл Писклов, Иван Пынько, Илья Попов и Владимир Ивлеев — каждый из них внёс свой вклад в то, что команда теперь в финале.