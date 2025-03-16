«Уралмаш» творит историю. Большая победа Вергуна и его подопечных

«Антон Глазунов наглядно показал, что значит чемпионский опыт. На дистанции 44 игр в Лиге ВТБ это сложно сделать, но в формате двух игр — выиграй или умри — на первый план выходят лидерские качества. Кого бы я еще отметил? Не буду банальным, говоря про легионеров. Джеремайя и Хэйден сыграли качественно, надежно, с душой. Из ролевых игроков похвалю своего земляка. Я тренирую Женю [Белянкова] очень много лет. Очень рад, что он так действовал в финале. Наши новички Антон [Карданахишвили], Ваня [Пынько], Илья [Попов]. Они попали в такую передрягу по ходу сезона. Но как команда приняла их, как быстро они адаптировались. У нас было всего 10 дней, чтобы стать как одна команда. Помню волнение и ощущение ребят, которые у нас давно. Они стали переживать за свои минуты, роли. И понимание, через что мы прошли и во что это вылилось, станет хорошим подспорьем перед плей-офф Единой лиги. Мы сами себе показали, что у нас есть потенциал. Снимаю шляпу перед Вовой Ивлевым. В двух этих играх он показал баскетбол очень высокого качества. Назову его X-фактором. Еще соглашусь, что мы умело пользовались сильными качествами наших баскетболистов. Попов давал вариативность в краске, когда соперник удачно справлялся с Мартином. Это командная игра. Они терпели, понимали, защищались все вместе. Объективно в эти три дня “Уралмаш” был сильнейшей командой турнира».