«Уралмаш» творит историю. Большая победа Вергуна и его подопечных

Полуфиналы
«Уралмаш» — МБА-МАИ — 84:68
«Пари НН» — «Химки» — 78:69
Матч за третье место
МБА-МАИ — «Химки» — 72:64
Финал
«Уралмаш» — «Пари НН» — 78:59.
«Уралмаш» впервые в своей истории выиграл Кубок России. В четвертьфинале подопечные Ростислава Вергуна смогли отыграть сумасшедшую фору в 24 очка от фарма «Локомотива-Кубань» в двухматчевом противостоянии, а в «Финале четырех» не оставили никаких шансов МБА-МАИ и хозяевам паркета из Нижнего Новгорода. Большая победа, которая запомнится надолго и должна дать клубу из Екатеринбурга уверенность перед решающими матчами сезона.
Пять дней спустя
В полуфиналах упорная борьба ожидалась в матче «Уралмаша» и МБА, но в итоге клуб из Екатеринбурга катком прошелся по своему сопернику, взяв убедительный реванш за февральское поражение в Единой лиге. Лидеры коллектива Ростислава Вергуна сыграли в свою силу (Мартин и Далтон набрали 37 очков на двоих), а вот главная надежда столичного клуба Андрей Зубков выглядел неубедительно. Титулованный форвард заболел незадолго до поездки в Нижний и не смог сделать разницу.
А вот молодые игроки ростера Василия Карасева стушевались, спровоцировав наставника на жесткий месседж. «По давлению и желанию у нас выделялся, наверное, Максим Личутин. За счет его игры в защите и в нападении мы какое-то время держались, — отметил Карасев на пресс-конференции. — Все остальные к этому уровню оказались не готовы. Это беда всего нашего российского баскетбола. Зачастую в команду приходят игроки, не проходившие того отбора, который должны пройти, чтобы выходить на паркет в таких матчах. Где-то эти игроки получают карт-бланш. Складывается ситуация, когда не хватает человека и, мол, давайте этого возьмем. Он вроде неплохой. Он что-то умеет в нападении, что-то в защите, по ходу сезона может даже что-то показать, но когда начинается игра кость в кость, его нет».
Зато серьезная борьба была в противостоянии «Пари НН» и «Химок». Во второй половине химчане приблизились к сопернику на расстояние шести очков, но в концовке сказался опыт Дмитрия Хвостова. Лучший разыгрывающий страны последнего десятилетия был максимально хладнокровен в ключевые моменты, третий год подряд выведя свою команду в решающий матч «Финала четырех».
В 2023 году нижегородцы выиграли трофей, сенсационно победив «Зенит» в Санкт-Петербурге. В 2024-м эти команды вновь разыграли титул в очном матче, и команда Чави Паскуаля смогла взять реванш в Екатеринбурге. На этот раз волжане хоть и играли дома, но фаворитами считались гости.
В текущем сезоне «Уралмаш» выиграл все четыре игры у подопечных Сергея Козина (общий счет противостояния был 8−0), в том числе победив пять дней назад. «Большой плюс, что мы играли совсем недавно, — заявил Козин. — Возможно, тренер Вергун чем-то удивит нас, но в целом мы понимаем, как против них играть. Плюс у нас добавятся Бабурин и Вольхин, которые не играли 11 марта. У них будет всего два иностранца. Поэтому посмотрим, как все сложится».
Объективно лучшие
Перед финалом организаторы устроили яркое шоу на переполненном КРК «Нагорный», а игроков на паркет вывели слабослышащие юные баскетболисты под эгидой «тихого!баскетбола». Сама же игра началась без раскачки. Гости в первой же четверти добились двузначного преимущества, а во второй только наращивали его. Увы, но игравшие с повреждениями лидеры нижегородцев не смогли оказать серьезного влияния на результат. У «Уралмаша» же в игру вливались почти все, кто выходил на площадку. За две минуты до перерыва при «-20» технический фол получил Козин (к тому моменту нижегородцы позволили сопернику взять 9 подборов в нападении). Видимо, так тренер хотел встряхнуть своих подопечных, и у него это получилось. Нижегородцы забрали отрезок со счетом 8:2 и подарили своим болельщикам надежду.
В третьей четверти хозяева паркета сократили свое отставание до 10 очков, но тут очень не вовремя четвертый фол получил Александр Хоменко. Тренер был вынужден убрать с площадки своего лидера, а через подменившего его Матица Ребеца игроки клуба из Екатеринбурга регулярно набирали очки в проходах. Илья Попов же продолжать собирать подборы на чужом щите, и вскоре «Уралмаш» вновь оторвался на 20 очков.
Биться за весь Нижний решил Неманья Джуришич. Два трехочковых подряд от черногорца позволили его команде наконец-то поверить в себя. А когда за 8 минут до конца Игорь Вольхин довел рывок своей команды до 8:0, Вергун был вынужден взять тайм-аут. Команда правильно отреагировала на слова белорусского тренера. Мартин забил в красивейшем проходе, Глазунов положил капитанскую треху, а Ивлев отметился двумя перехватами. Погоня была остановлена.
Да, игроки Нижнего не переставали бороться и старались в каждом владении, но гости были объективно сильнее.
«В первую очередь поздравляю нашего президента Виктора Ганиенко, — заявил на пресс-конференции Вергун. — Знаю, насколько это большое для него событие, как он этого хотел. Поздравляю город и наших прекрасных болельщиков, которые оказывают нам фантастическую поддержку. Это большой регион, с очень большими баскетбольными традициями. Клуб возродился, и пусть этот трофей станет началом долгого пути».
Также наставник выделил ряд игроков «Уралмаша»:
«Антон Глазунов наглядно показал, что значит чемпионский опыт. На дистанции 44 игр в Лиге ВТБ это сложно сделать, но в формате двух игр — выиграй или умри — на первый план выходят лидерские качества. Кого бы я еще отметил? Не буду банальным, говоря про легионеров. Джеремайя и Хэйден сыграли качественно, надежно, с душой. Из ролевых игроков похвалю своего земляка. Я тренирую Женю [Белянкова] очень много лет. Очень рад, что он так действовал в финале. Наши новички Антон [Карданахишвили], Ваня [Пынько], Илья [Попов]. Они попали в такую передрягу по ходу сезона. Но как команда приняла их, как быстро они адаптировались. У нас было всего 10 дней, чтобы стать как одна команда. Помню волнение и ощущение ребят, которые у нас давно. Они стали переживать за свои минуты, роли. И понимание, через что мы прошли и во что это вылилось, станет хорошим подспорьем перед плей-офф Единой лиги. Мы сами себе показали, что у нас есть потенциал. Снимаю шляпу перед Вовой Ивлевым. В двух этих играх он показал баскетбол очень высокого качества. Назову его X-фактором. Еще соглашусь, что мы умело пользовались сильными качествами наших баскетболистов. Попов давал вариативность в краске, когда соперник удачно справлялся с Мартином. Это командная игра. Они терпели, понимали, защищались все вместе. Объективно в эти три дня “Уралмаш” был сильнейшей командой турнира».
MVP «Финала четырех» был признан Далтон. В решающем матче американский форвард набрал 17 очков, 3 подбора и 4 передачи. В символическую пятерку вошли Федор Ключников, Андрей Зубков, Неманья Джуришич, Дмитрий Хвостов и Джеремайя Мартин.
Тимур Ганеев