Новый герой! Жбанов — глоток свежего воздуха среди наших баскетболистов

Ему уже 27 лет, однако он всё равно продолжает прогрессировать прежде всего в атаке, на деле доказывая, что даже в сложнейшей системе Паскуаля он может быть одним из ключевых игроков. Жбанов вытащил для «Зенита» в этом сезоне уже не один матч, а команда находится в великолепной форме. Удастся ли сине-бело-голубым повторить победную серию УНИКСа, которая насчитывала 16 игр? На очереди у клуба — «Уралмаш» и «Енисей». Эти соперники по зубам петербуржцам, но затем будет настоящая проверка на прочность — домашнее противостояние с действующим чемпионом ЦСКА. Ждём с нетерпением «битвы двух столиц»!