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Баскетболисты ЦСКА разгромили МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли столичный МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли другой столичный клуб, МБА-МАИ, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в субботу на арене армейцев и завершилась победой хозяев со счетом 90:62 (22:16, 28:19, 22:14, 18:13). Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Тони Джекири (18 очков). У МБА-МАИ 17 очков набрал Евгений Воронов, Андрей Зубков оформил дабл-дабл (13 очков + 10 подборов).

ЦСКА с 33 победами при 5 поражениях возглавляет турнирную таблицу соревнований. МБА-МАИ, потерпевший 25-е поражение при 13 победах, занимает девятую строчку.

В следующем матче ЦСКА примет пермскую «Парму» 26 марта, а МБА-МАИ на следующий день дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».