УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча прошла в Казани в субботу и завершилась со счетом 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20) в пользу хозяев. У победителей 28 очков набрал Девон Акун-Перселл, 20 баллов на счету Маркоса Найта. У краснодарцев 21 очко заработал Антон Квитковских.