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УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Казанский УНИКС одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги ВТБ, переиграв на своем паркете краснодарский «Локомотив-Кубань».

Встреча прошла в Казани в субботу и завершилась со счетом 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20) в пользу хозяев. У победителей 28 очков набрал Девон Акун-Перселл, 20 баллов на счету Маркоса Найта. У краснодарцев 21 очко заработал Антон Квитковских.

УНИКС одержал 32-ю победу при семи поражениях и занимает третье место в таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» потерпел 11-е поражение в сезоне при 27 победах и замыкает первую четверку.