УНИКС чуть не упустил победу в концовке. «Автодор» достоин топ-6 или нет?

По уровню легионеров «Автодор», возможно, самая интересная команда среди претендентов на шестое место. Богичевич поступает логично, сокращая ротацию в матчах с сильными соперниками, но это приводит к тому, что лидеры устают к концу встречи. Если саратовцы пробьются в плей-офф, непонятно, как они смогут выдержать такую нагрузку, да ещё против топ-клуба. Однако сам факт выхода в постсезон уже можно будет считать успехом — перед началом сезона от «Автодора» ждали куда более скромного результата.