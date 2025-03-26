Андрей Кириленко назвал проблему российского баскетбола, которая тянется с детства

«Я бы не стал говорить о каком-то всеобщем подавлении индивидуальности в России. У нас, безусловно, сильны традиции коллективизма, взаимопомощи, и это неплохо, однако в спорте, особенно в современном, это иногда играет с нами злую шутку. Тут дело, скорее, не в “ментальной блокировке”, а в исторически сложившемся подходе. Нас с детства учили, что главное — это команда, а личные амбиции нужно ставить на второй план. Но времена меняются, и спорт тоже меняется. Сейчас, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, нам нужны яркие личности, лидеры, которые не боятся брать на себя ответственность.