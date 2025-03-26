«Астана» одержала вторую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» одержали вторую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, вновь обыграв «Самару» в регулярном чемпионате.
Встреча прошла в Самаре в среду и завершилась в пользу гостей со счетом 74:72 (24:16, 16:22, 16:16, 18:18). Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл баскетболист хозяев Андрей Сопин (21 очко + 10 передач). У победителей больше всех очков на счету Данилы Походяева (18).
«Астана» прервала серию из 10 поражений, которая длилась с 29 января, когда казахстанская команда победила «Самару» на своей площадке. Волжане проиграли 10-й матч подряд.