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«Астана» одержала вторую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

«Астана» одержала вторую победу в сезоне Единой лиги ВТБ, снова обыграв «Самару».

Источник: БК «АСТАНА»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Баскетболисты казахстанской «Астаны» одержали вторую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, вновь обыграв «Самару» в регулярном чемпионате.

Встреча прошла в Самаре в среду и завершилась в пользу гостей со счетом 74:72 (24:16, 16:22, 16:16, 18:18). Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл баскетболист хозяев Андрей Сопин (21 очко + 10 передач). У победителей больше всех очков на счету Данилы Походяева (18).

«Астана» прервала серию из 10 поражений, которая длилась с 29 января, когда казахстанская команда победила «Самару» на своей площадке. Волжане проиграли 10-й матч подряд.