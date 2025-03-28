«Уралмаш» расслабился и чуть не упустил победу в Москве. Обзор игрового дня в Единой лиге

При таких раскладах у МБА, которая в последнее время смотрится куда лучше, чем в начале сезона, появился отличный шанс на мини-сенсацию. Впрочем, Василий Карасёв и без того умеет настраивать команду на каждый матч. Это было заметно с первых же владений: баскетболисты московского клуба действовали так, словно выполняли тренировочные задания, искусно разыгрывая заранее подготовленные комбинации.