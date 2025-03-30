«Зенит» и ЦСКА в битве за первое место! Стычки на паркете и решающий бросок Бэйкона

ЦСКА с самого начала демонстрировал оборонительный уровень топ-класса. Особенно стоит выделить Ливио Жан-Шарля, который в первой четверти делал на паркете буквально всё. Ну и, конечно, Никиту Курбанова — его персональная опека Дуэйна Бэйкона оказалась крайне эффективной. Бэйкону долгое время не удавалось набрать очки — вплоть до середины второй четверти. У него попросту не было свободного пространства. Даже сейчас, в его возрасте, Курбанов способен надёжно закрывать самых звёздных баскетболистов лиги.