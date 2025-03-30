Мы узнали первую пару плей-офф! Итоги дня в Единой лиге

«Астана» же на протяжении всего сезона так и не смогла выбраться из статуса худшей команды лиги. Хотя недавно казахстанцы всё-таки одержали вторую победу в сезоне! Да, это произошло в матче с «Самарой», но для столичного клуба это был пусть редкий, но приятный повод для радости.