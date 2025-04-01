Рекорд Единой лиги и яркое шоу от капитана. «Пари НН» и «Автодор» зарубились на славу!

Хозяева после выхода из подтрибунки вряд ли рассчитывали на такое ошеломляющее начало. «Пари НН» упустил рывок 2:8, во время которого выделялись Кантер, Пранаускис и Чарльз Мэннинг. Игра в атаке совсем не шла у Калеба Агады, но в нужный момент он включился. Легионер компенсировал свои неудачи в нападении хорошими действиями в защите. Буквально в следующем владении соперника перехватил мяч и отдал его на Кантера, который довёл преимущество до 12:2 в четверти. Козину пришлось вмешаться в игру, взяв тайм-аут. К сожалению, не особо помогло, так как турецкий центровой «Автодора» продолжал свободно чувствовать себя в «краске». За семь игровых минут гости набрали 19 очков, а хозяева — всего лишь два. Откровенно говоря, провал от нижегородцев. На главном тренере Козине не было лица во время паузы, которую он вынужденно ещё раз взял.