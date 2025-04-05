Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?

К тому же не в пользу «Пармы» говорит тот факт, что команда на данный момент обладает худшей разницей набранных и пропущенных очков среди этой тройки. У «Автодора» — «-96», у «Пари НН» — «-98», а у пермяков — «-144». Да, у команды с Предуралья сыграно на одну встречу в чемпионате больше, но всё же ситуация удручающая, если брать в расчёт ещё и календарь. Возможно, клуб соберётся и выдаст «матч жизни» с «Зенитом», а потом закроет «Пари НН», однако, к большому сожалению, команда хорошо выступает в последнее время лишь дома. Получается, в Санкт-Петербурге на победу рассчитывать будет очень трудно. В общем, концовка чемпионата интересна не только тем, кто выиграет регулярку, но и борьбой за последнюю прямую путёвку в плей-офф. Попасть в плей-ин — мало желающих, так как в этом мини-турнире произойти может что угодно.