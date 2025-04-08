Можно открывать шампанское. Исторический день для УНИКСа и знакового легионера!

Вторую четверть открыла очень дальняя «трёшка» от Ильи Пестова. К слову, у «Астаны» безупречная реализация с дальней дистанции — пять из пяти. Впрочем, это никак не повлияло на УНИКС. Акун-Пёрселл был точен издали, а Джален Рейнольдс вколотил эффектный слэм-данк. Клуб из Казахстана не собирался останавливаться: Старкс накручивал одного соперника за другим, набрав уже 15 очков. 9:9 — за три с небольшим минуты. УНИКС взвинтил темп и начал прессинговать оппонента на своей половине. Данная стратегия дала свои плоды, так как клуб набрал девять безответных очков кряду. На этом отрезке выделялись Найт и Кулагин, реализовавшие на двоих три трёхочковых броска. Преимущество с каждой минутой росло как на дрожжах. «Астана» периодически огрызалась, но допускала слишком много ошибок. Сергей Торопов часто выходил на линию штрафных и почти не мазал. Итог: мегауверенная четверть от УНИКСа — 38:16.