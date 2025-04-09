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«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» встречался с «Самарой».

Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14).

Самыми результативными в составе победителей стали защитники Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. На счету обоих по 17 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Михаил Кулагин. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с московской МБА-МАИ. Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 13:00 мск. «Самара» в следующем туре отправится в гости к саратовскому «Автодору». Матч пройдёт 13 апреля. Начало — в 15:00 мск.