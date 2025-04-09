«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги

Самыми результативными в составе победителей стали защитники Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. На счету обоих по 17 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Михаил Кулагин. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.