Какие шансы у Жбанова забрать награду у легионеров? Всё проще, чем кажется

Влияние Жбанова было прекрасно видно по встречам с топами Единой лиги. Закрыть Алексу Аврамовича или Патрика Миллера — обращайтесь, без проблем! Георгий всегда был великолепным защитником, однако в этом сезоне его прогресс было невозможно не заметить. Его игру на своей половине площадке отмечают не только партнёры по команде, но и противники, тренеры и эксперты. «Лучший обороняющийся игрок» — та награда, которая чаще других, за исключением «Лучшего молодого», уходит в руки россиян. С 2013 по 2025 год её получили Александр Каун, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Дмитрий Кулагин и Евгений Бабурин. В 2024-м обладателем статуэтки стал Винс Хантер. Настало время передать её партнёру по «Зениту» или нет?