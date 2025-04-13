Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?

Кто бы ни проиграл в этом матче, всё равно будет считаться фаворитом в финале нижней сетки плей-ин, независимо от соперника. Так что велика вероятность, что оба этих клуба мы в итоге увидим в плей-офф. Но, конечно, ни один из них не рад тому, что судьба решается в стыковых играх. Победитель этой встречи в четвертьфинале сразится с ЦСКА — и вот что можно сказать об армейцах.