Победа в регулярке — показатель? Кажется, «Зениту» надо будет напрячься

Каждый из этих клубов при определённом стечении обстоятельств может стать чемпионом. Кто-то имеет больше шансов, кто-то — меньше, однако эти четыре команды точно способны побороться за трофей. В этом сезоне это было особенно заметно. «Локо» хоть и является самым слабым по результатам, но подпортил нервы всем своим прямым конкурентам в борьбе за чемпионство. УНИКС плохо начал сезон, однако затем включился на полную. ЦСКА — гранд, который обладает шикарным составом и может одолеть кого угодно. «Зенит» концовку регулярки провёл просто феноменально, но сможет ли команда сохранить настрой и запал на плей-офф? Узнаем совсем скоро.