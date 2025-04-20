«Уралмаш» готов преподнести сенсацию. «Зенит», ЦСКА и УНИКС вряд ли испытают проблемы

Клуб из Екатеринбурга в прошлом году выиграл два матча серии у «Зенита» в первом раунде плей-офф, а в этом сезоне стал только сильнее. Подопечные Ростислава Вергуна уверенно стали лучшей командой за пределами топ-4, а сезонная серия с «Локо» закончилась со счетом 2−2. Причем два заключительных матча остались за уральцами. И если заключительную игру регулярки команды провели в полурезервных составах, то в начале марта «Уралмаш» выиграл дома у оптимального ростера кубанцев. Героями того матча стали Хэйден Далтон и Антон Карданахишвили, пришедшие из «Самары» в середине сезона, а также лучший снайпер регулярки Джеремайя Мартин. Сдержать Мартина — основная задача игроков «Локо». А если их связка с Октавиусом Эллисом заработает, как изначально и предполагалось, то «Уралмаш» может рассчитывать на многое.