Тюрьма, драки и чемпионства. В российском баскетболе — самый противоречивый герой

Но вновь стоит задать вопрос: действительно ли всё это обоснованно? Спорт знает множество примеров, когда и спортсмены, и руководители с непростой репутацией продолжали выступать и работать на самом высоком уровне. Вспомните хотя бы Квинси Промеса в футболе. Или «Ноттингем Форест», который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов, несмотря на то что его владелец Евангелос Маринакис, по слухам, замешан в куда более серьёзных преступлениях, чем Сандлер.