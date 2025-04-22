«Зенит» с двух ног ворвался в плей-офф! И попутно обновил клубный рекорд

Бэйкон разделил с Хэмом звание самого результативного игрока встречи. Каждый из них набрал 21 очко. Дуэйн ещё записал на свой счёт три подбора и четыре передачи, а Ройс — восемь подборов. При этом эффективность бросков с игры форварда «Зенита» оставляла желать лучшего — реализовал 4 из 11 попыток. Правда, Бэйкон компенсировал это безупречной реализацией со штрафной линии (100% — 12 из 12). Ещё можно выделить Хантера, царившего под кольцом, Жбанова и Шведа. В целом все игроки «Зенита» провели отличный матч, нельзя сказать, что кто-то провалился. В составе «Пармы» не хватило огневой мощи от Руженцева. Самсон неплохо действовал в обороне, но в нападении растворился. Как и Гарретт Нэвелс, который набрал всего четыре очка. Игра у двух лидеров не пошла.