Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!

Перерыв закончился, а шквал точных «трёшек» от «Уралмаша» — нет. Евгений Белянков и Антон Карданахишвили реализовали по броску из-за дуги. Миллер и Мартюк ответили успешными проходами под кольцо. Подопечные Вергуна лучше действовали на подборе, забирая много отскоков. Правда, были проблемы с нарушениями правил. «Локо» быстро посадил соперника на пять фолов, а затем каждый раз выходил на линию после любого свистка арбитра. После этого случился парад трёхочковых: у «Уралмаша» отличились Мартин и Карданахишвили, а у «Локо» — Миллер. Половина четверти позади, счёт — 16:15 в пользу гостей. Тут-то всё стало меняться! Икс-фактором стал Елатонцев, который набрал 10 очков за несколько минут. Ещё не сплоховали Кливленд и Емченко. Совершенная равная четверть превратилась в бенефис действий «Локо». Хозяева включили мегаскорость, успевая на обеих сторонах паркета. 35:21 — отрезок за краснодарцами.