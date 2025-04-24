Первый сюрприз в плей-офф! «Уралмаш» проявил характер и одолел «Локо»

«Локо» отставал на 12 очков перед стартом заключительной четверти. Всё ещё в игре превалировала защита. 2+1 от Антониуса Кливленда подарили надежду хозяевам на возвращение. Эллис реализовал бросок с фолом, а затем добавил к этому успешный штрафной. «Уралмаш» повёл 7:5, однако сразу же после этого Кирилл Елатонцев положил 2+1, а Кливленд реализовал бросок со средней дистанции. Тем не менее преимущество понемногу переходило к гостям. Важнейшей «трёшкой» отметился Хэйден Далтон, который практически весь матч не был заметен. Именно это попадание похоронило надежды «Локо» на победу. Краснодарцы были сильнее в финальном отрезке — 17:4, но уступили в матче со счётом 66:75.