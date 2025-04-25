Курбанов — особенный для нашего баскетбола. Статистика тихо аплодирует в ответ

Иногда на командных фото Никита Курбанов стоит где-то сбоку. Не в центре, не на авансцене, но всегда на расстоянии вытянутой руки — как будто говорит всем своим видом: «Без меня тут вся эта красота рассыпалась бы к чертям». Не каждый день найдёшь человека, который делает грязную работу так, что её почти никто не замечает, однако именно на ней всё и держится. Лирика, конечно, но факт есть факт: за ЦСКА он вышел на площадку уже в 800-й раз. Для Европы это почти фантастика. Вряд ли даже самые громкие имена могут похвастаться чем-то подобным.