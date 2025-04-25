Знаковый матч Курбанова и трудная игра для УНИКСа. Итоги дня в плей-офф Единой лиги

Перерыв пошёл на пользу УНИКСу. Видимо, Перасович донёс до своих игроков, что нужно сразу же включаться в игру, чтобы в концовке не было больших проблем. Казанцы хоть и несколько раз довольно глупо потеряли мяч, однако всё равно постепенно увеличивали своё преимущество. Точный трехочковый Андрея Лопатина отправил «Автодор» на тайм-аут. Клуб из Саратов уступал в четверти со счётом 6:11. Вовсю разыгрался Кин, который был не так заметен в первой десятиминутке, но очень сильно прибавил во второй и третьей. Маркус записал на свой счёт уже 14 очков и семь подборов. УНИКС отрывался всё дальше. Впрочем, «Автодор» не собирался сдаваться. Агада, Брайант Кроуфорд и Джамал Джонс делали всё от себя зависящее, чтобы оставаться в игре. У них получилось: команда сократила отставание в четверти, хоть и проиграв её — 21:24.