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Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» во втором матче финальной серии ЧР

Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» во втором матче финала чемпионата России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК на своем паркете одержали победу над оренбургской «Надеждой» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 78:59 (18:16, 26:16, 15:15, 19:12). Самым результативным игроком встречи стала оформившая дабл-дабл баскетболистка УГМК Мария Клюндикова (18 очков, 13 подборов). У «Надежды» больше всех очков набрала Юник Томпсон (16).

УГМК увеличил преимущество в серии — 2−0. Третий матч пройдет 1 мая в Оренбурге.