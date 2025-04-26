Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду» во втором матче финальной серии ЧР

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 78:59 (18:16, 26:16, 15:15, 19:12). Самым результативным игроком встречи стала оформившая дабл-дабл баскетболистка УГМК Мария Клюндикова (18 очков, 13 подборов). У «Надежды» больше всех очков набрала Юник Томпсон (16).