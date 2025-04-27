«Уралмаш» добирался до дома двое суток и разгромно проиграл, а «Зенит» уже в полуфинале

Как и отмечалось ранее, в отдельных отрезках матча «Парма» способна навязывать сопротивление. Так произошло и во второй четверти, где хозяева уступили гостям всего два очка. На большом перерыве Хавьер Паскуаль явно донёс до своих игроков, что нужно как можно быстрее снимать все вопросы о победителе. И они его услышали: по ходу третьей четверти «Зенит» увеличил разницу до 30 очков, после чего встреча превратилась в формальность.