Вручение наград Единой лиги и неостановимый Рейнольдс. УНИКС шагнул дальше в плей-офф

Хозяева вышли на встречу с великолепным настроем. MVP апреля и автор лучшего перформанса сезона-2024/2025 Калеб Агада начал встречу с точной «трёшки», а Джамал Джонс набрал два очка. «Автодор» стартовал со счёта 6:3 в свою пользу. УНИКС неплохо смотрелся в обороне, но в атаке были проблемы. Тем не менее частые выходы на линию штрафных от Дэррана Хиллиарда держали казанцев на плаву. Результативность отошла на второй план, а на первый вышла защита. К тому же у хозяев настал момент, когда долгое время ничего не залетало в корзину. Гости же перевернули игру после выхода на паркет Джалена Рейнольдса и Маркуса Кина. Центровой разрывал «краску» и не мазал из-за дуги. В общем, Рейнольдс за четыре с небольшим минуты на площадке набрал девять очков. В большинстве своём он и сделал разницу — 25:13 — четверть за УНИКСом.