ЦСКА одержал вторую подряд победу над УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20). Самым результативным игроком встречи стал армеец Алекса Аврамович, в активе которого 32 очка. У гостей больше всех очков набрал Маркус Кин — 23.