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ЦСКА одержал вторую подряд победу над УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил УНИКС во втором домашнем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на своей площадке обыграли казанский УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20). Самым результативным игроком встречи стал армеец Алекса Аврамович, в активе которого 32 очка. У гостей больше всех очков набрал Маркус Кин — 23.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Третья встреча пройдет 12 мая в Казани.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место в турнирной таблице. Московский клуб является действующим победителем Единой лиги ВТБ. УНИКС, который стал третьим по итогам регулярного чемпионата, в прошедшем сезоне стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.