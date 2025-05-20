«Локо» перевел серию с «Зенитом» в седьмой матч. Миллер выдал сумасшедшую концовку

Было очевидно, что в шестом матче в Краснодаре тренерский штаб хозяев попытается внести изменения и прежде всего остановить активность Бэйкона. Если на «КСК Арене» против Дуэйна старались индивидуально защищать шесть-семь разных игроков кубанцев, то сейчас за опеку MVP регулярки взялся Всеволод Ищенко. 19-летний защитник вышел в старте и отлично справлялся со своей задачей. За первую половину Дуэйн не набрал ни одного очка (0/5 — с игры). Долго молчал и Фрейзер. Первую точную попытку Трент реализовал за три минуты до большого перерыва. Однако в оставшееся время именно основной разыгрывающий «Зенита» смог сделать разницу. Еще одна треха, великолепный пас на Сергея Карасева и защита против Таджера Макколла.