«Локо» перевел серию с «Зенитом» в седьмой матч. Миллер выдал сумасшедшую концовку

«Локо» совершает невероятный камбэк и сравнивает счет в полуфинальной серии с «Зенитом». Хозяева уступали 14 очков после первой половины, но вышли вперед за 20 секунд до финальной сирены и сохранили лидерство! Героем матча стал Патрик Миллер, ставший самым результативным игроком встречи и забросивший решающие броски. У «Зенита» самый результативный матч в карьере провел Алекс Пойтресс, но для успеха этого не хватило.
Преимущество больших
«Зенит» начал серию с двух домашних побед, «Локомотив» зеркально ответил в Краснодаре. Первая половина пятой встречи прошла с инициативой хозяев площадки, у которых солировали набравшие по 16 очков Трент Фрэйзер (5/7 с игры) и Дуэйн Бэйкон (6/10) — форвард перед стартовым спорным получил награду MVP регулярного чемпионата. «Локо» пополнение очковой копилки давалось с большим трудом, нежели сопернику, и все же Патрик Миллер и Антониус Кливленд удержали краснодарцев на плаву — 48:43 в пользу питерцев после 20 минут.
Выиграв с не самым крупным перевесом первые две четверти, «Зенит» снова превзошел соперника в третьей 10-минутке, встретив при этом ожесточенное сопротивление. И все же на этот раз результативные выпады Фрэйзера, Бэйкона и Винса Хантера позволили сине-бело-голубым отодвинуть «Локо» уже на двузначную дистанцию.
Сообразить погоню в четвертой четверти у гостей не получилось. Хозяева выиграли подбор (42 на 32, включая 14 отскоков на чужом щите в исполнении питерцев). В атаке же солировали Бэйкон и Фрэйзер, набрали 59 очков на двоих. "Мы дали их лидерам —.
Бэйкону и Фрэйзеру — почувствовать свою игру, они делали все, что хотели. Из-за этого и в нападении у нас не получилось то, что мы планировали. Нам очень сильно не хватило игры больших. Вся передняя линия провалила матч — Мартюк, Елатонцев, Уэйли, Квитковских".
Было очевидно, что в шестом матче в Краснодаре тренерский штаб хозяев попытается внести изменения и прежде всего остановить активность Бэйкона. Если на «КСК Арене» против Дуэйна старались индивидуально защищать шесть-семь разных игроков кубанцев, то сейчас за опеку MVP регулярки взялся Всеволод Ищенко. 19-летний защитник вышел в старте и отлично справлялся со своей задачей. За первую половину Дуэйн не набрал ни одного очка (0/5 — с игры). Долго молчал и Фрейзер. Первую точную попытку Трент реализовал за три минуты до большого перерыва. Однако в оставшееся время именно основной разыгрывающий «Зенита» смог сделать разницу. Еще одна треха, великолепный пас на Сергея Карасева и защита против Таджера Макколла.
«Локо» ушел на перерыв, проигрывая «-14». Подопечные Ведищева ужасно бросали из-за дуги (1/12), а также вновь не справились с передней линией соперника. Винс Хантер и Алекс Пойтресс очень комфортно чувствовали себя под кольцом, раз за разом эффективно разыгрывая пик-н-роллы с маленькими. Своих больших здорово заигрывал Алексей Швед, который провел лучшую половину в этой серии (4 передачи за первую четверть). Очередной комплимент заслужил и Георгий Жбанов. Защитник забросил два трехочковых, сделал фирменный перехват и классно защищался против Макколла. Гости же смогли держаться на плаву только благодаря Патрику Миллеру и Кириллу Елатонцеву.
Половина Миллера
Впрочем, баскетболисты «Локо» не собирались сдаваться без боя и проявили характер. На старте третьей четверти Елатонцев и Миллер организовали рывок 9:3 и продолжили душить лидеров «Зенита» в защите. Это принесло свои плоды. После подбора в нападении трехочковый забросил Антониус Кливленд, который стал лидером своей команды. Разница сократилась до пяти очков, и игра фактически началась заново. Наконец-то свои броски стал забивать Макколл. Краснодарцы выиграли четверти 22:12 и в какой-то степени получили моральное преимущество. Особенно после четвертого фола, полученного Георгием Жбановым.
На старте заключительной четверти Бэйкон впервые забил с игры, Миллер ответил коронным броском со средней. После очередного попадания Патрика разница сократилась до двух очков (61:59), но Дуэйна это, похоже, только раззадорило. Лидер «Зенита» стал забивать с привычным процентом и отдавать отличные передачи Пойтрессу, который дважды разобрался с наевшимся Елатонцевым (67:59). Однако удержать комфортное преимущество у гостей не получилось — в клатч команды зашли со счетом 72:70 в пользу команды Паскуаля. Бэйкон забил важный средний за 70 секунд до конца (74:70), но Миллер ответил трехочковым (74:73). Дуэйн решил сразу же ответить, но промахнулся. В ответной атаке Патрик дотерпел и все-таки нашел фол. Пойтресс получил пятый фол (и, похоже, повреждение), а «Локо» впервые за долгое время вышел вперед (75:74). До конца матча оставалось 20 секунд.
Паскуаль взял тайм-аут, нарисовав комбинацию под Бэйкона. Дуэйн пошел в проход, но с мощнейшим сопротивлением не забил. Так «Локо» вырвал победу в практически безнадежном матче, и теперь все решится в Санкт-Петербурге 22 мая.
Это будет пятый седьмой матч в серии в истории Лиги ВТБ. Четыре предыдущие такие игры заканчивались с разницей не более 6 очков.
- 2022-й, ЦСКА — «Зенит» — 75:81.
- 2023-й, УНИКС — «Зенит» — 80:79.
- 2023-й, ЦСКА — «Локо» — 100:103 ОТ.
- 2024-й, УНИКС — «Локо» — 92:87.
Посмотрим, что будет на этот раз.
Тимур Ганеев