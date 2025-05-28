Тренер «Зенита» испортил концовку для своей команды! ЦСКА сделал первый шаг к титулу

Казалось бы — в чём проблема? В позиционном нападении «Зенит» тоже может быть опасен, однако в первой половине это почти не работало. Трент Фрейзер сбивался на затяжные и довольно предсказуемые розыгрыши через заслоны, а Дуэйн Бэйкон снова разыгрывал одну за другой изоляции. В результате армейцы просто «съедали» Трента на периметре, не боясь идти на сдваивания, а Бэйкон, хоть и выглядел лучше, чем в полуфинальных встречах в Краснодаре, слишком часто терял мяч — к большому перерыву у него было уже пять потерь!