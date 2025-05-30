Ответ не заставил себя ждать. «Зенит» поквитался с ЦСКА за обидную концовку в финале

Бэйкона особо не было видно в первой половине, однако во второй форвард исправился. У него не летело вообще с игры, но Дуэйн стал собирать на себе фолы, реализовав все девять штрафных. В итоге лидер «Зенита» и MVP Единой лиги набрал 20 очков и два подбора. Однозначно лучшим сегодня был Фрейзер. На его счету 19 очков и всего один смазанный бросок из восьми. Очень важную роль сыграли сегодня Жбанов — 10 очков, четыре подбора и четыре передачи, Уайт — 12 очков и пять подборов и Хантер — восемь очков и семь подборов. Особенно стоит выделить россиянина, который реализовал все свои броски и был невероятно полезен в обороне.