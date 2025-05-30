Московское совершеннолетие: кто выиграет Moscow Open — 2025

Moscow Open — старейший в мире международный турнир по баскетболу 3×3 из ныне существующих — в этом году отмечает свое совершеннолетие. На 18-м по счету международном старте в нашей столице (ежегодно проходит с 2007 года, за исключением пандемийного 2020-го) сыграют сильнейшие российские клубы, а также команды из Сербии, Турции, Монголии и Кыргызстана. Подробнее о предстоящем турнире, который пройдет с 31 мая по 1 июня в «Лужниках», «Известиям» рассказал первый вице-президент Ассоциации уличного баскетбола (Стритбаскет) Сергей Грунис.
Молодость и опыт
До беспрецедентных санкций в отношении российского спорта Moscow Open на протяжении 10 лет входил в Мировой тур ФИБА. На него регулярно приезжали команды, которые впоследствии стали золотыми, серебряными и бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио-2020 (игроки сборной Латвии выиграли турнир в 2017-м, России — в 2018-м, 2021-м и 2022-м, Сербии — в 2016-м и 2019-м). Но даже без статуса международной федерации организаторам из Департамента спорта Москвы и Ассоциации уличного баскетбола уже не первый год удается собрать сильный состав. Помимо лучших российских клубов, в Москву приехали и конкурентные коллективы из четырех стран.
— Мы никогда не гнались за количество флагов, а выступали за то, чтобы у турнира был высокий спортивный уровень, высокая конкуренция, — подчеркнул в беседу с «Известиями» первый вице-президент Ассоциации уличного баскетбола (Стритбаскет) Сергей Грунис. — Сейчас, несмотря на все сложности, концепция не изменилась. Мы позвали команды, которые реально могут составить конкуренцию российским клубам (по-прежнему находящимся на уровне лучших в мире). В первую очередь речь про молодежную сборную Сербии и Shutis-Sharks из Монголии, где баскетбол 3×3 за последние годы стал одним из самых популярных видов спорта. Сильная команда будет и из Турции. Также отмечу, что в составе российской Alikson Team будут выступать сербские игроки во главе с титулованным Мирославом Пашаличем. Приглашал ли я команды, которые сейчас в топе рейтинга ФИБА? Они прекрасно помнят наш турнир и, как только появится такая возможность, приедут в Москву с огромным удовольствием.
По словам Груниса, с точки зрения состава участников, это будет сильнейший старт по баскетболу 3×3 на территории России в первой половине 2025-го. Интересно, что в этом году изменится формат проведения турнира. Команды будут разделены на два дивизиона: шесть молодых команд (три игрока до 24 лет и один игрок U-29) и шесть опытных команд сначала сыграют в своих возрастных группах, а в плей-офф болельщиков ждут прямые противостояния «Молодости» и «Опыта».
— Мы решили опробовать новый формат, так как Moscow Open всегда открывал новых звезд баскетбола 3×3, — продолжил первый вице-президент Стритбаскет. — Например, в 2018 году на нашем турнире в этой дисциплине дебютировал будущий вице-чемпион Олимпиады-2020 Александр Зуев. Тогда их молодую команду с другим героем Игр в Токио Станиславом Шаровым никто и не знал, а они приехали и обыграли сильнейшие клубы мира, став чемпионами. Хотим увидеть что-то похожее и в этом году. Надеемся, что молодые команды покажут зубы и произведут фурор. Хотя фавориты настроены очень серьезно. Знаю, что Bionord Pro, Inanomo и «Московский» выставят сильнейшие составы.
— Как я начал играть в баскетбол 3×3, мы каждый год принимаем участие в Moscow Open, — отмечал в интервью «Известиям» серебряный призер Игр-2020 Александр Зуев. — Получается, что я выиграл его трижды. Жаль, что в прошлом году мы проиграли в финале. Постараемся взять реванш в 2025-м.
Отметим, что в прошлом году турнир выиграла московская команда Inanomo, за которую выступали Владислав Мелешкин, Юрий Беспалов, Джошгун Алиев и Константин Греков.
Разобрали слоты
Также по давней традиции Moscow Open пройдет конкурс по броскам сверху.
— Данкеров в этом году мы также поделим на молодых и опытных, — рассказывает Сергей Грунис. — У них будет настоящий плей-офф на выбывание, и это будет что-то новое даже для самых искушенных любителей баскетбола 3×3. С одной стороны, будут такие заслуженные ребята, как Мирослав Елецкий, Кирилл Мирошниченко и Юрий Стрельцов. С другой — Владислав Степанов (будет защищать прошлогодний титул), данкер из Казахстана Руслан Лигай и еще один молодой баскетболист, чье имя мы объявим в день конкурса.
Традиционно параллельно с международным кубком проходит массовый турнир (категории 14+) и детский кубок (13 лет и младше), в которых примут участие порядка 600 команд.
— Мне нравится динамика развития наших массовых турниров, которая выстраивалась нами многие годы (до 2022 года Стритбаскет проводил ряд международных стартов, включая чемпионат мира U-18 в Казахстане), — подчеркивает Грунис. — В этом году заявки на игровые слоты в массовый и детский кубок были закрыты менее чем через 20 минут после начала регистрации. Так что за два дня Moscow Open — 2025 мы увидим примерно 600 команд. Сейчас мы находимся на таком рубеже, что наша цель в ближайшие годы увеличить это количество до 1000−2000 коллективов. И тут хочется выразить благодарность Департаменту спорта Москвы, который всегда поддерживает наши идеи и инициативы. Идем бок о бок с самого начала создания Ассоциации Стритбаскет. Приглашаем всех любителей спорта — как московских, так и гостей столицы — увидеть вживую игру сильнейших команд. Вход на Moscow Open бесплатный.
31 мая, в День московского спорта, пройдет массовый турнир, а 1 июня, в День защиты детей, — детский кубок.
Тимур Ганеев