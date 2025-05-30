Московское совершеннолетие: кто выиграет Moscow Open — 2025

— Мы никогда не гнались за количество флагов, а выступали за то, чтобы у турнира был высокий спортивный уровень, высокая конкуренция, — подчеркнул в беседу с «Известиями» первый вице-президент Ассоциации уличного баскетбола (Стритбаскет) Сергей Грунис. — Сейчас, несмотря на все сложности, концепция не изменилась. Мы позвали команды, которые реально могут составить конкуренцию российским клубам (по-прежнему находящимся на уровне лучших в мире). В первую очередь речь про молодежную сборную Сербии и Shutis-Sharks из Монголии, где баскетбол 3×3 за последние годы стал одним из самых популярных видов спорта. Сильная команда будет и из Турции. Также отмечу, что в составе российской Alikson Team будут выступать сербские игроки во главе с титулованным Мирославом Пашаличем. Приглашал ли я команды, которые сейчас в топе рейтинга ФИБА? Они прекрасно помнят наш турнир и, как только появится такая возможность, приедут в Москву с огромным удовольствием.